К финалу дистанционного отбора на конкурс «Лидеры России» допустили больше 15 тыс. человек

До заключительного блока тестирования дистанционного этапа отбора на Всероссийский конкурсе управленцев «Лидеры России» были допущены 15 тыс. 46 человек.

Подведены итоги второго блока тестирования дистанционного этапа отбора конкурса «Лидеры России» 2018-2019 года – теста общих знаний о России, который проводился с 19 по 21 ноября, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Следующий блок тестирования – заключительный; это будет тест управленческого потенциала.

По итогам первых двух тестовых блоков допуск к нему получили 15 тыс. 46 конкурсантов, в том числе 87 иностранных граждан, представляющие 18 стран.

Руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что в минувшем году «к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тыс. человек».

«В конкурсе принимает участие все больше талантливых и целеустремленных управленцев, которые демонстрируют высокий уровень аналитических способностей и эрудиции», – добавил он.

География конкурсантов из России представлена так: Центральный федеральный округ – 34,65%, Приволжский – 17,57%, Северо-Западный – 13,56%. Далее идут Уральский (9,97%), Сибирский (9,21%), Южный (7,96%), Дальневосточный (4,31%) и Северо-Кавказский (2,77%) федеральные округа.

Отмечается, что успешнее других первые два блока тестов преодолели конкурсанты из Северо-Западного и Уральского федеральных округов: доля участников, получивших доступ к тесту управленческого потенциала, выросла по отношению к доле конкурсантов на старте дистанционного этапа на 0,4% и на 0,26% соответственно.

Указывается также, что в системе оценки на конкурсе произошли изменения: если в прошлом году для расчета баллов каждого конкурсанта на дистанционном тестировании и определения его положения относительно общего рейтинга использовались процентили, то теперь используется система Т-баллов.

Это является признанной международным профессиональным сообществом системой, которая позволяет с большей точностью суммировать результаты по разным тестам.

Вместе с результатами каждого блока тестирования участники получают сертификат, которые подтверждают участие в проекте, и отчет, содержащий рекомендации по дальнейшему развитию.

Тест управленческого потенциала пройдет с 2 по 4 декабря по местному времени того региона, от которого участник зарегистрирован на конкурс. В январе-феврале 2019 года конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, встретятся в региональных полуфиналах.Финал состоится в марте.

Ранее сообщалось, что участникам конкурса «Лидеры России» в Приморье предложили работу в администрации.