Сенатор рассказал Соловьеву, как обучают разведчиков

На кафедрах разведки, управления, истории военного искусства разведчиков учат принимать решения, заявил сенатор Алексей Кондратьев на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он подчеркнул, что легко быть «диванным» экспертом, когда заранее знаешь исход битвы.

«Берут какую-то разрабатываемую операцию пятой армии юго-западного фронта, и задают вопрос, а почему командующий принял такое решение? Мы с вами судим о Великой отечественной войне из теплоты собственной кухни под 40 градусов счастья, зная, как это все произошло. А там люди не знали ни группировку войск, ни сил, ни маневров, ни возможное подтягивание резервов», – сообщил сенатор в перерыве между съемками передачи.

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео в своем микроблоге Twitter.

С ним попытался спорить историк и политик Сергей Станкевич.

«Вы говорите о фронтовой разведке. А агентурная?», – спросил он.

«Многих специалистов агентурной разведки после Великой Отечественной войны судили и расстреляли», – заметил Кондратьев.

Ранее Соловьев обвинил украинского политолога в нацизме.