Участникам конкурса «Лидеры России» в Приморье предложили работу в администрации

Участники Всероссийского конкурса «Лидеры России» из Приморья войдут в региональный кадровый резерв, а также смогут войти в состав управленцев краевой администрации, сообщил врио губернатора края Олег Кожемяко по итогам встречи с участниками конкурса.

Кожемяко заявил, что «сегодня нам нужны молодые кадры» для «обновления и администрации». Талант и компетенции таких людей «были бы очень востребованы в администрации края, и, безусловно, такие предложения (занять должности в краевой администрации) мы им сделаем», передает ТАСС.

«После того, как в регионе пройдут политические процессы, начнется работа в том числе и с кадровым резервом Приморья, с теми ребятами, которые сегодня прошли полуфинал конкурса «Лидеры России», – добавил он.

Отмечается, что в 2018 году заявки на участие в конкурсе подали 1 тыс. 70 приморцев, некоторые из них пробуют свои силы во второй раз. В полуфинал конкурса вышли 104 человека.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года; из почти 200 тыс. участников были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое – заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина.

Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.