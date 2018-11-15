МАГАТЭ подтвердила приверженность «Росэнергоатома» принципам безопасности

Команда экспертов МАГАТЭ по итогам 17-дневной миссии подтвердила приверженность АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) принципам безопасности, отметив несколько хороших практик концерна, которые могли бы быть изучены мировым ядерным сообществом.

11-27 ноября 2018 года «Росэнергоатом» впервые принял у себя Корпоративную миссию ОСАРТ Международного агентства по атомной энергии, говорится в сообщении комапнии. «Росэнергоатом» – крупнейшая генерирующая компания в России и вторая в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В составе «Росэнергоатома» все 10 атомных станций России. В эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30 ГВт.

«С точки зрения МАГАТЭ эта миссия прошла очень успешно. Эксперты пришли к выводу, что в Росэнергоатоме всё очень хорошо работает. Каждая организация может стремиться к улучшению, но то, что я увидел здесь, в концерне – это реальная приверженность принципам безопасности», – заявил руководитель группы экспертов МАГАТЭ Питер Таррен.

Он отметил, что у концерна эксперты увидели «хорошие практики», которые «будут полезны для мировой общественности и позволят повышать ядерную безопасность не только на уровне конкретного государства, но и в мировом масштабе». По его словам, речь идет о двух практиках в области коммуникаций и одной в области закупок.

Проверка концерна и трех его филиалов – Балаковской, Кольской и Смоленской АЭС проводилась по направлениям корпоративное управление, независимый ядерный надзор, людские ресурсы, коммуникации, техническое обслуживание и ремонт, техническая поддержка, опыт эксплуатации, закупки, управление авариями и противоаварийная готовность.

В команду миссии ОСАРТ вошли эксперты и наблюдатели из Германии, Китая, Канады, ЮАР, Словении, Великобритании, Франции, Японии, Чехии, Словакии и Ирана. Эксперты интервьюировали персонал центрального аппарата и атомных станций, наблюдали за совещаниями в центральном аппарате Концерна и на атомных станциях, анализировали документацию, связанную с конкретным направлением оценки, а также изучали способы и содержание коммуникаций с заинтересованными сторонами.



«Росэнергоатом» не оценивался на соответствие требованиям регулирующего органа или безопасность конкретной АЭС, также не сравнивалась эксплуатационная безопасность станций «Росэнергоатома» с другими атомными станциями мира.

Особое внимание было уделено эффективности применения политик по безопасности, отношению персонала к работе и способности ее выполнять, методам поддержки, мотивации и контроля, используемым руководством, а также поведению персонала, состоянию объектов и сооружений АЭС.

Кроме трех лучших практик по всем направлениям было выявлено 32 области хорошей работы. Также были определены шесть областей, где возможны дальнейшие улучшения: корпоративное управление, независимый ядерный надзор, ремонты, опыт эксплуатации, противоаварийная готовность и закупки.

«Прошедшая в концерне «Росэнергоатом» миссия ОСАРТ стала для нашей компании не только очередным шагом на пути к совершенствованию работы по различным направлениям, но уникальной возможностью впервые пройти независимую оценку всей компании со стороны МАГАТЭ», – сказал генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров.

По его словам, до этого в мире проводилось всего две корпоративные миссии ОСАРТ: в чешской ядерной эксплуатирующей организации CEZ и французской EDF.

«Выявленные хорошие практики будут содействовать повышению уровня безопасности во всем мире», – уверен Петров.

Проект отчета уже передан руководству концерна, которое направит свои комментарии по проекту отчета на рассмотрение МАГАТЭ. Итоговый отчет будет направлен правительству Российской Федерации в течение трех месяцев.

Миссия ОСАРТ – старейший вид миссий МАГАТЭ для независимой оценки эксплуатационной безопасности атомных станций. Миссия нацелена на развитие и совершенствование безопасности АЭС с помощью распространения передового опыта. Миссия ОСАРТ в концерне «Росэнергоатом» прошла по приглашению правительства России и госкорпорации «Росатом».