Заподозренного в шпионаже на КНДР сотрудника Сената Франции отстранили

Сотрудник канцелярии Сената Франции, которого заподозрили в шпионаже в пользу Северной Кореи, отстранен от должности, сообщило Agence France-Presse.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что во Франции был арестован член сената Бенуа Кеннеди по подозрению в шпионаже в пользу КНДР.