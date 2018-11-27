Роскосмос принял проектные работы по Восточному с нарушениями

Эскизный проект на разработку средств транспортировки частей ракет на космодроме Восточный принят Роскосмосом с выявленными нарушениями – с условием, что они будут устранены к маю 2019 года, следует из акта приемки работ.

«Разработка эскизного проекта» в части создания специальных средств транспортирования составных частей ракет космического назначения 373РТ82, шифр ОКР (опытно-конструкторской работы) «НКИ-Восток-2» (наземная космическая инфраструктура) считать законченным и принятым», – передает РИА «Новости».

Отмечается, что обнаруженные недостатки не влияют на результаты выполнения этапа опытно-конструкторских работ, их устранят до 30 апреля 2019 года.

Из-за нарушений ЦЭНКИ получит от Роскосмоса за этап эскизного проектирования из общей суммы в 15,9 млн рублей только 3 млн рублей.

Ранее стало известно, что на стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный был обнаружен критический дефект – шов фундамента выполнен не по проекту, имеются протечки.

Напомним, в сентябре стало известно об обнаружении на космодроме пустот в бетоне под башней обслуживания стартового комплекса ракеты «Союз». Они появились в результате форсирования Спецстроем сроков проведения строительных работ.