Фурсенко назвал реформу РАН половинчатой

Реформа Российской академии наук оказалась половинчатой, проделана не вся работа, заявил помощник президента Андрей Фурсенко.

«Реформа осталась половинчатой. Но то, что сегодня предлагается, – это как раз реализация тех возможностей, которые в реформе этой возникли. Проделана не вся работа», – передает его слова РИА «Новости».

Фурсенко заявил, что в реформе есть как позитивные, так и спорные моменты.

Напомним, в 2013 году на тот момент глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов инициировал реформу РАН, научные институты были переданы под управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Позже ФАНО было ликвидировано, а институты передали министерству науки.

Во вторник президент Росси Владимир Путин выступил с критикой российской системы фундаментальных научных исследований.