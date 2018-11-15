Американские СМИ назвали лучшее огнестрельное оружие российского спецназа

Американские журналисты составили рейтинг самого лучшего оружия спецназа России, в него помимо автомата Калашникова вошли разнообразные зарубежные винтовки и пистолеты.

Рейтинг самого лучшего стрелкового оружия спецподразделений России был составлен изданием The National Interest, передает «Российская газета».

На первом месте закрепился АК-74М, по мнению автора, автомат обладает неоспоримыми преимуществами: малый вес, надежность, компактность, низкая отдача.

Несмотря на устаревшую эргономику, автомат является одним из лучших в семействе АК. По данным издания, эта модификация используется внутри страны и за границей.

Второе место занял австрийский Glock 17. В статье утверждается, что этот пистолет в числе самых популярных для военных и полицейских во всем мире. Автор материала уверен, что спецназ США и элитные подразделения России также пользуются этим оружием.

Замыкает тройку лидеров пулемет Калашникова (ПКМ) и его модификация «Печенег». Отмечается, что среди преимуществ пулемета – точность, управляемость и малый по сравнению с западными аналогами вес.

На четвертом месте разместили немецкий пистолет-пулемет MP5, по данным издания, он используется в ФСБ. Автор добавляет, что в ближайшее время его может сменить пистолет-пулемет «Витязь».

На пятом месте рейтинга расположилась снайперская винтовка Sako TRG, производимая в Финляндии. Журналист хвалит ее за точность, по его мнению, именно это качество поспособствовало ее популярности во всем мире.