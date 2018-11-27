Лавров раскритиковал идею формирования «белых списков» журналистов

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил обеспокоенность инициативой «Репортеров без границ» по формированию «белых списков» журналистов.

«В целом, мы с тревогой наблюдаем за рядом инициатив, которые не скрытно, а публично реализуются на Западе, в том числе в Европе, инициатив, которые генерируются известной структурой «Репортеры без границ», идеи которой заключаются в том, чтобы вырабатывать некие индикаторы доверия к журналистике, «белые списки» и так далее», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он назвал «разновидностью политической цензуры» то, что «многие правительства начинают поддерживать такие подходы. «Мы бы не хотели того, чтобы предпринимались попытки модерировать глобальный информационный контент сквозь призму политических критериев, причем односторонних политических подходов», – отметил он.

На прошлой неделе постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич также назвал опасными усилия «Репортеров без границ» по созданию «белых списков» СМИ, передает ТАСС.

«Усилиями «Репортеров без границ» совместно с французскими властями инициирована разработка неких «индикаторов доверия к журналистике», в рамках которой формируются «белые списки» СМИ. Такие тенденции могут быть крайне опасными», – заявил Лукашевич.