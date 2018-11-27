В больницах и школах запланировали ввести новые рационы

В школах и больницах введут новые рационы, которые будут рассчитаны с учетом климатической зоны, возраста больных или нагрузки детей в учебных заведениях, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы работаем над тем, чтобы к концу 2019 года начать реализовывать эти рационы», – цитирует РИА «Новости» Попову.

«Сегодня рационы рассчитаны для всего населения Российской Федерации одинаково и для всех детей, независимо от того, где они живут: на Крайнем Севере или на солнечном юге. Сегодня уже совершенно очевидно назрела необходимость рассчитывать рационы, предлагать и требовать, чтобы они были исполнены в зависимости от климатической зоны, в зависимости, может быть, от нагрузки детей. Должны быть отдельные рационы для школ, где дети занимаются усиленно спортом и находятся там целый день. Должны быть предложены рационы для людей старшего возраста», – сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, сейчас ведутся исследования, благодаря которым станет понятно, в какой климатической и экологических зонах не хватает тех или иных витаминов и микроэлементов. Грамотный подбор продуктов поможет улучшить здоровье населения России.

Попова также сказала, что новая программа по рациону очень объемная и разрабатывается Роспотребнадзором совместно с академическими институтами, включая Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи.