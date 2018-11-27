Спрос на российские евробонды превысил 1 млрд евро

Инвесторы отправили заявки на семилетние евробонды министерства финансов России, сообщил источник на финансовом рынке.

«Спрос превысил 1 млрд евро», – уточнил собеседник ТАСС.

В октябре заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявлял, что Россия в 2019 году может отказаться от выхода на внешний рынок займов.

В ноябре Газпром решил разместить пятилетние еврооблигации объемом 1 млрд евро с доходностью в 2,95% годовых.

Ранее кабмин в проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов указал, что в 2019 году предусмотрена возможность выкупа евробондов на сумму до 4 млрд долларов.