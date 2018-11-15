Песков назвал действия пограничников в конфликте с Украиной «умиротворением»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение США выступить посредником в урегулировании конфликта в Керченском проливе, заявил, что пограничники уже самостоятельно «умиротворили» эту ситуацию.

«Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ. Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение, тут нечего умиротворять», – передает его слова РИА «Новости»

Песков напомнил, что судов и военных кораблей при проходе границы существует определенный режим коммуникации, который ранее неоднократно задействовался в том числе ВМС Украины.

«Существует определенный режим коммуникации при проходе, поэтому здесь нет никаких проблем. Тут нечего умиротворять», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в ночь на понедельник России пришлось задержать корабли ВМС Украины, которые нарушили границу и игнорировали предупреждения российской стороны.

США выразили обеспокоенность в связи с инцидентом в Керченском проливе.