Воевавший в Донбассе за националистов наемник Генрих приговорен

Воевавший в Донбассе за украинских националистов уроженец Чувашии, известный под позывным «Генрих», был приговорен к 3,5 годам колонии и штрафу в 50 тыс. рублей, сообщили в СК.

С 21 ноября по 21 декабря 2014 года Сергей Ильин участвовал в боевых действиях в качестве стрелка (позывной «Генрих»), в том числе в селе Пески Ясиноватского района, действуя «против населения самопровозглашенной Донецкой народной республики», говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что Ильин «вел прицельную стрельбу как по ополченцам, так и по мирным жителям».

За месяц службы он получил около 4 тыс. гривен (около 9 тыс. рублей), после чего покинул Украину.

В феврале 2018 года мужчину арестовали в России с крупным грузом синтетических наркотиков. По мнению следствия, в январе он приехал в родные Чебоксары для сбыта «синтетики» через «закладки».

При задержании у Ильина нашли 11,5 грамма наркотиков. Уже после выяснилось, что он 3,5 года назад воевал в Донбассе.

В итоге Ильин признан виновным «в наемничестве, реабилитации нацизма и экстремизме».Он «приговорен к 3,5 годам колонии и штрафу в 50 тыс. рублей».

Также суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях: в декабре 2014, июле 2016, декабре 2017 и январе 2018 года Ильин размещал в открытом доступе в популярных соцсетях материалы, направленные на возбуждение межрасовой и межнациональной ненависти, вражды и розни, а также направленные на реабилитацию нацизма.

Кроме того, в некоторых публикациях содержались публичные призывы к экстремистской деятельности и выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России.

Мужчина также является подсудимым по уголовному делу, возбужденному по факту его участия в незаконном обороте наркотиков на территории Чувашской Республики. В данный момент оно находится на рассмотрении в суде.

Напомним, о задержании Сергея Ильина сообщалось в апреле.