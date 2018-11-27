«Миссис Шотландия» лишили титула после скандала

Победительница конкурса красоты «Миссис Шотландия» 35-летняя Натали Павелек лишилась титула из-за фотографий для мужских журналов.

Павелек была объявлена «Миссис Шотландия» в сентябре. Потом судьи получили анонимное сообщение о том, что в 2005 году Павелек снималась топлес для мужского журнала FHM, сообщает Daily Mail.

Организаторы конкурса лишили ее титула. Они объяснили, что причина не в самих фотографиях, а в том, что она скрыла этот факт.

По словам Павелек, она не знала, что должна была рассказать о съемке, сделанной больше 10 лет назад. Она назвала организаторов конкурса старомодными.

«Для меня этот конкурс был возможностью показать, что женщины могут добиться, чего хотят, вне зависимости от навешиваемых ярлыков. Я не скрывала свое модельное прошлое и горжусь тем, чего достигла», – сказала она.

Титул «Миссис Шотландия» получила занявшее второе место Алана Стотт, жена бывшего солдата спецназа, друга принца Гарри.

Напомним, в сентябре победительницу конкурса «Мисс Украина – 2018» Веронику Дидусенко лишили титула за сокрытие от организаторов информации о наличии ребенка. Дидусенко оказалась сожительницей внештатного советника главы администрации президента Украины Геннадия Курочки.