Члена сената Франции заподозрили в шпионаже на КНДР

Главное управление внутренней безопасности МВД, выполняющее во Франции функцию контрразведки, арестовало члена сената (верхней палаты парламента страны) Бенуа Кеннеди, по подозрению в шпионаже в пользу КНДР.

В ходе допросов следователи установят ценность информации, которую Кеннеди мог передать Северной Корее, передает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

Отмечается, что депутата взяли под стражу 25 ноября. Предварительное расследование по его делу велось с марта.

Известно, что подозреваемый неоднократно бывал в КНДР и возглавлял ассоциацию франко-корейской дружбы; ему также принадлежат несколько печатных работ по КНДР.

Он занимал один из постов в сенатском управлении архитектуры, культурного наследия и садов. В компетенцию Кеннеди входили управленческие и финансовые вопросы.