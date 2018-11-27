Сбой произошел на серой ветке московского метрополитена

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел сбой; поезда шли с увеличенными интервалами.

По состоянию на 7.40 было затруднено движение от станции «Алтуфьево» в сторону центра, передает «Интерфакс».

Пассажиров по громкой связи предупреждают о том, что сбой связан с техническими причинами.

По словам источника, знакомого с ситуацией, интервалы движения поездов на данном участке были увеличены до пяти минут в связи с десятиминутной поломкой светофора на станции «Савеловская».