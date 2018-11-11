Финляндия заявила, что не боится России

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в Вашингтоне заявил, что его страна не боится России.

По словам премьера, представление о том, что в Финляндии боятся России, не соответствует действительности – население Финляндии «привыкло жить вместе с Россией, как соседи», у стран «длинная граница», передает ТАСС.

Финляндия «привыкла работать с Россией», при этом полностью поддерживает санкции ЕС и США, хоть и сохраняет с Москвой «очень хороший диалог», сказал Сипиля.

Санкции привели к тому, что Россия, которая в течение 10 лет «занимала первое или второе место в торговле» с Финляндией, оказалась теперь на пятом месте. Однако и сейчас Финляндию посещают примерно 90 тыс. российских туристов в год, сообщил премьер.