Глава правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Минск на заседание Евразийского межправительственного совета.

В 2018 году Россия председательствует в органах ЕАЭС, передает РИА «Новости».

Заседание межправсовета станет 15-м с начала работы ЕАЭС.

Планируется обсудить устранение преград на внутреннем рынке ЕАЭС, разработку концепции финансового рынка и реализацию цифровой повестки объединения.

Также будут рассмотрены вопросы, касающиеся бюджета ЕАЭС на 2019 год.