Фанаты «Спартака» избили топ-менеджера «Метростроя» в Петербурге

Болельщикам московского футбольного клуба «Спартак», напавшим в Санкт-Петербурге на главу производственно-распорядительного отдела компании «Метрострой» Максима Кузнецова, цель указали заранее, пишут СМИ.

В нападении участвовали 20-летний участник «Заставы» и его 37-летний приятель, пишет «Фонтанка».

«Застава» – объединение петербургских фанатов «Спартака».

По словам нападавших, жертву им указали заранее, сообщает издание. При этом уточняется, что инцидент не связан с местом работы Кузнецова.

Кузнецов госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.

В «Метрострое» он является одним из членов правления.