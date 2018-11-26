Названа дата отправки на МКС космонавтов с аварийного «Союза»

Экипаж, потерпевший крушение 11 октября во время аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», предпримет попытку отправиться на МКС первого марта 2019 года, сообщил источник на космодроме «Байконур».

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг вместе с астронавтом Кристиной Кук на корабле «Союз МС-12» отправятся на Международную космическую станцию, заявил собеседник «Интерфакса».

Напомним, 11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз-МС». Экипаж корабля после крушения выжил.

Позднее стали известны причины произошедшего ЧП.

Первый после аварии полет запланирован на 3 декабря.