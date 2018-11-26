Париж прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Франции выражает озабоченность в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил официальный представитель ведомства.

«На основании известных нам фактов мы считаем, что ничто не оправдывает использование Россией силы», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Париж призвал Москву и Киев «проявить максимальную сдержанность и предотвратить военную эскалацию».

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. На этом фоне Киев заявил о срочном созыве заседания комиссии Украина – НАТО.

МИД России выразил решительный протест Киеву в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в Черном море.