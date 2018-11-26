Лукашенко резко раскритиковал новый кабмин Белоруссии

Обновленный состав белорусского правительства унаследовал от предыдущего «беспринципность» в выполнении поручений, заявил глава республики Александр Лукашенко.

В понедельник Лукашенко заслушал доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на следующий год.

«Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений – как выполненные, хотя до их выполнения далеко», – приводятся слова Лукашенко на сайте главы республики.

Он подчеркнул, что эта «беспринципность» в выполнении поручений президента страны унаследована от предыдущего кабмина.

«Я просто Сергею Николаевичу (премьер-министр Белоруссии Сергей Румас – прим. ВЗГЛЯД) советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных, потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо», – сказал белорусский президент.

Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства. Премьером вместо Андрея Кобякова, возглавлявшего кабмин с 2014 года, был назначен Румас, который до этого возглавлял Банк развития страны. Причиной отставок Лукашенко назвал разночтения в проведении курса развития страны.