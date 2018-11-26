ОНФ попросил проверить закупку иркутским СПИД-центром смартфона за 123 тыс. рублей

Активисты ОНФ попросили министра здравоохранения региона оценить целесообразность приобретения Иркутским областным центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями смартфона и телевизоров последних моделей на 673 тыс. рублей.

По данным ОНФ, региональный СПИД-центр 1 ноября разместил на портале госзакупок извещение о приобретении смартфона последнего поколения с максимальным набором функций за 123 тыс. рублей. Кроме того, выяснилось, что летом приобрело четыре дорогостоящих телевизора на 549 тыс. 940 рублей.

Общественники признали, что обновление техники в медицинских учреждениях является необходимостью, но при анализе приведенных закупок выявили признаки значительного превышения потребительских свойств техники, следует из релиза ОНФ, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы убеждены, что эти немалые финансовые суммы могли бы быть направлены на более актуальные нужды медучреждения: профилактические акции, приобретение препаратов и диагностического оборудования, стимулирование врачей и т.д. Появляются и вопросы, связанные с этикой – так, например, каким образом дорогостоящие технические новинки с максимальными характеристиками и максимальной же ценой могут оказать влияние на выполнение основных задач учреждения – улучшение профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями среди жителей региона?» – подчеркнул активист проекта ОНФ «За честные закупки» Илья Яковенко.

Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» в письме на имя руководителя областного минздрава предложили рассмотреть целесообразность подобных трат и принять соответствующие меры.