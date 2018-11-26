Фигуристка Боброва встретилась с юными спортсменами в Ярославле

В воскресенье, 25 ноября, в Ярославле в рамках проекта «Родина Добра», организованного неформальным движением Putin Team («Команда Путина»), состоялась встреча юных спортсменов со звездой фигурного катания Екатериной Бобровой.

Боброва выступила с лекцией «Движение к победе. Мой девиз – никогда не сдавайся!» в стенах дирекции спортивных сооружений «Торпедо». Спортсменка поделилась с юными фигуристами своим опытом достижения спортивных высот, а также поделилась с их родителями тонкостями воспитания будущих чемпионов, говорится в сообщении организаторов мероприятия, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Фигуристка рассказала молодым спортсменам, как делала первые шаги на пути к успеху. «Первые мои самые дни были на улице, постоянно на льду. Можно сказать, что сначала я ползала, потом начала ходить, потом кататься», – вспоминает Боброва.

Олимпийская чемпионка заметила, что пришла в этот вид спорта, вдохновившись хобби своей сестры, которая занималась в секции по фигурному катанию уже более пяти лет.

«У станка я всегда стояла первой, поскольку у нас никто не запоминал комбинации, кроме меня», – сказала Боброва.

В завершении встречи самые активные участники дискуссии получили в подарок футболки с фирменной символикой Putin Team и автографами основателя движения Александра Овечкина и хэдлайнера мероприятия Екатерины Бобровой.

Проект «Родина Добра» – это возможность молодежи из разных уголков России пообщаться со своими кумирами и перенять опыт известных деятелей спорта, культуры и науки.

Putin Team («Команда Путина») – неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года российским хоккеистом Александром Овечкиным. Цель проекта – объединить людей, которые гордятся Россией и хотят сделать ее сильнее. Присоединиться к движению может каждый.

В конце октября Putin Team вместе с учениками одной из подмосковных школ 28 октября провела благотворительную акцию в Орехово-Зуевском комплексном центре социального обслуживания населения в День бабушек и дедушек.