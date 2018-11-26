Канада раскритиковала действия России в Керченском проливе

Глава МИД Канады Христя Фриланд осудила действия России в Керченском проливе и призвала к деэскалации ситуации.

«Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе. Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановлению свободы навигации», – написала Фриланд в Twitter.

Министр подчеркнула, что «Канада непоколебима в поддержке суверенитета Украины».

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого СНБУ принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.