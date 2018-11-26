В рыбопромысловом флоте прокомментировали ситуацию в Керченском проливе

Рыбопромысловый флот на юге России не столкнулся с проблемами из-за ситуации с украинскими кораблями в Черном море, сообщил оперативный дежурный по безопасности мореплавания Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Дмитрий Подойницын.

«По нашей части (для рыбопромыслового флота) проблем не наблюдается… Обращений никаких не поступало», – сказал он, передает РИА «Новости».

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого СНБУ принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.