В США оценили новое российское противолодочное оружие

Американское издание National Interest оценило новейшие российские противолодочные системы «Пакет», аналогов которым нет в мире.

Издание переводит название комплекса как «набор», поскольку все его составляющие созданы так, чтобы их можно было модифицировать без изменения системы полностью, передает РИА «Новости».

В «Пакет» входит гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей, а также пусковая установка, оснащенная противолодочными и противоторпедными торпедами с тепловыми головками самонаведения, которые обладают почти одинаковым размером, поэтому количество каждой из них в пусковой установке легко регулируется. Их дальность действия составляет 10 тыс. и 800 метров соответственно.

Универсальность и наступательно-оборонительные возможности привели к тому, что в мире нет аналогов «Пакета», которые могли бы совместить одновременно противолодочную и противоторпедную защиту. Наиболее близка к нему американская система защиты надводных кораблей от торпед, которая также использует акустические датчики, и индийская противоторпедная система Mareech, но оба эти комплекса не подразумевают противолодочную защиту.

По данным National Interest, «Пакеты» уже установлены на пяти кораблях «Стерегущий», после чего могут оказаться на остальных восьми кораблях этого класса. В дальнейшем Россия может начать экспортировать комплексы.