У москвички украли кольцо за 170 тыс. долларов

У посетительницы московского ресторана украли кольцо стоимостью 170 тыс. долларов (около 11 млн рублей), сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что оставила дорогое украшение в ресторане на Страстном бульваре, передает Агентство городских новостей «Москва».

Правоохранители начали проверку заявления.

В июле у жителя Якутска на ярмарке в Казани украли мешок с бриллиантами на 100 млн рублей; полиция уже вычислила подозреваемых.