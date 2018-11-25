Российские звезды публично зададут мамам вопросы, на которые не решались всю жизнь

25 ноября в День матери российские звезды поговорят с мамами и зададут им вопросы, которые беспокоили их всю жизнь; ответы матерей знаменитостей будут опубликованы в социальных группах проекта «Поговори со мною, мама».

Ответы матерей смотрите на портале Life.ru, а также в социальных группах проекта. Российские звезды обратятся к мамам, которые выслушают, обнимут, послушают о мечтах, выручат советом.

Восемь видеороликов с российскими звездами и их мамами будут опубликованы на портале в течение дня и никого не оставят равнодушным. Вы знали, за что родители ругают звезду команды КВН «РУДН University» Шевги Ахадова? А о том, что его мама мечтала стать певицей и почему не вышло? Или почему мама бывшей героини проекта «Холостяк» Снежаны Самохиной (боролась за сердце звезды «Интернов» Ильи Глинникова) целых три месяца скрывала свою беременность? А по какой причине мама звезды «Молодежки» Анны Михайловской первое время страшно боялась взять маленькую дочку на руки?

В проекте «Лайфа» приняли участие модель Дарья Малыгина, блогер Дмитрий Щукин, модель Снежана Самохина, блогер Андрей Глазунов, актер и блогер Шевги Ахадов, ведущий Виталий Заболотнев, актриса театра и кино Анна Михайловская.