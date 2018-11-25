На озере Виктория перевернулась яхта с принцем Уганды, множество погибших

В Уганде на озере Виктория перевернулась яхта, которая везла 120 человек на вечеринку, на борту находился в том числе принц страны Дэвид Васаджа, который остался в живых; 13 человек погибли.

70 человек удалось спасти, однако еще 39 считаются пропавшими без вести. Поиски продолжаются, сообщает Daily Mirror.

Лодка вышла из Лузиры, пригорода столицы Уганды Кампалы, она направлялась к пляжу Мотола.