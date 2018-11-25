В Хакасии пропали четыре туриста

В Орджоникидзевском районе Хакасии ищут пропавших накануне четырех туристов, которые катались на снегоходах, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

«Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России проводят поисковую операцию в поселке Приисковый Орджоникидзевского района. По сообщению, поступившим от МВД, минувшим вечером там пропали четверо туристов, которые катались на снегоходах», – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Поисками занимаются восемь спасателей и две единицы техники, также привлечены волонтеры на снегоходах. Авиация использовать нельзя из-за сильного ветра.

«О пропаже туристов заявил мужчина, который сдавал им жилье в поселке. По предварительной информации, двое из пропавших – жители Красноярского края», – сообщили спасатели.

При этом отмечается, что неделю назад в этой же местности пропали еще два человека на снегоходах, которые смогли самостоятельно найти обратный маршрут, переночевав в тайге.