Росатом выполнил обязательства по гособоронзаказу на 100%

Госкорпорация «Росатом» в 2018 году полностью выполнила государственный оборонный заказ, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Госкорпорация «Росатом» – 100% исполнение своих обязательств», – сказал Борисов, передает РИА «Новости».

Надежное обеспечение обороноспособности страны – главный приоритет работы атомной отрасли, отметили в корпорации. Росатом совместно с Министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения Вооруженных сил гарантируют реализацию политики в области ядерного сдерживания.

При этом Росатом выполняет гособоронзаказ в рамках работы как своего ядерного оружейного комплекса, так и участвуя в создании неядерных вооружений. В частности, ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками.

Росатом – единственная российская структура, регулярно, из года в год на 100% выполняющая гособоронзаказ, заявил в 2017 году первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, возглавлявший отечественную атомную отрасль в 2005-2016 годах.