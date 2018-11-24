Армия США решила завлечь военнослужащих видеоиграми

Привлекать новобранцев в армию в США решили путем создания команды по киберспорту из военнослужащих, резервистов и ветеранов, сообщает Independent.

В армии США – недобор новобранцев, поэтому военные решили создать команду по киберспорту и вступить в соревнование по видеоиграм. сообщает RT со ссылкой на Independent.

Команду формируют из военнослужащих, резервистов и ветеранов, которые будут тренироваться в «боевиках от первого лица» вроде Call of Duty, PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite и других.



Предполагается, что к 2019 году в видеоиграх будут участвовать 427 млн людей по всему миру.

Это, по мнению издания, ставит ряд этических вопросов и вызвать шквал критики. Так, недавно в Великобритании начались споры по поводу возможного присутствия представителей вооруженных сил на «днях карьеры» в школах.

В то же время, отмечает издание, военные давно стремятся взять на вооружение индустрию видеоигр. Например, на сайте Австралийских сил обороны были размещены виртуальные сервисы, позволяющие игроку ощутить себя служащим военно-морских, военно-воздушных или наземных вооруженных сил.



А в США в 2002 году создали боевик America's Army, чтобы показать общественности в виртуальном формате жизнь солдата в целях развлечения и информирования.



Independent отмечает, что снижение числа новобранцев происходит во всех западных странах. Военные полагают, что видеоигры являются одним из главных СМИ для молодежи. Поэтому они хотят использовать их, чтобы дать молодым людям идею – кто-то может захотеть служить, если ему понравится виртуальная армия.

В издании отмечают, что, по мнению исследователей, видеоигры помогают замедлить угасание когнитивных функций человека и даже могут избавить от депрессии. И печально, если их будут использовать для пропаганды кровопролития.

В прошлой году в США сняли запрет на прием в армию новобранцев с психическими проблемами.