В Польше украинца заставили снять с авто наклейку с трезубцем

Польская полиция вынудила жителя Украины снять с автомобиля наклейку с символикой УПА* (запрещена в России).

Преподаватель Львовского политеха Иван Кульчицкий ехал на автомобиле в районе польского города Пшемысль. «Нас на дороге заблокировал польский хам, которому не понравилась украинская символика на нашей машине», – написал Кульчицкий в Facebook.

Приехавшие на место полицейские, по его словам, не знали, что делать так как с одной стороны, поляк нарушил правила, с другой – он указал на нарушение украинцем нового польского закона о тоталитаризме, который запрещает некоторую украинскую символику.

«В частном разговоре полиция попросила снять знак, мол вам могут повредить авто на парковке», – написал он.

Мужчина последовал совету. Он считает, что на эту ситуацию должны обратить внимание политики.

Ранее министерство образования Украины под давлением националистов решило переписать учебники истории для старших классов.

В октябре националисты из запрещенной в России организации УПА* проводили марш в центре Киева под лозунгом «Вернем Украину украинцам».