Героев революционного движения начала XX века предложили приравнять к экстремистам

В Челябинске в ходе дискуссии о росте экстремизма среди молодежи была озвучена идея приравнять к экстремистам героев революционного движения начала ХХ века.

Замглавы регионального минобразования Вадим Бобровский заявил, что необходимо пересмотреть отношение к самому понятию экстремизма, передает Ura.ru.

Отмечается, что он обратил внимание на улицы, названные в честь Софьи Кривой и Самуила Цвиллинга, оперируя при этом данными электронной энциклопедии «Википедия».

По словам Бобровского, Софье Кривой было 14 лет, когда ее впервые арестовали в связи с деятельностью РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии), а Цвиллинг уже в 16 лет совершил убийство и похитил деньги «на нужды революции».

«Сейчас такая деятельность однозначно трактовалась как экстремистская», – пояснил замминистра.

Он подчеркнул, что «экстремизм необходимо диверсифицировать», добавив, что «экстремизм в общем понимании – это то, что угрожает конституционному строю».

Участники дискуссии согласились с мнением чиновника о необходимости изменения отношения к понятию «экстремизм».