Героев революционного движения начала XX века предложили приравнять к экстремистам

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24 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Заседание Госсовета превратили в мозговой штурм

По мнению экспертов, новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идееФото: kremlin.ru
Прошедший в Ялте Госсовет удивил неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм - за короткое время были предложены конкретные шаги для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов. Успеху «штурма» способствовал неформальный характер диалога Путина с участниками заседания. Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Как миф о «Голодоморе» превратился в праздник ненависти к русским

Президенты Украины год из года отмечают трагедию гибели миллионов жителей Украины - и не замечают целую серию других подобных трагедийФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«День памяти жертв голодоморов» – так официально называется каждая четвертая суббота ноября на Украине. Впервые его отметили ровно 20 лет назад. За эти годы менялось не только название, менялась ритуалистика, отношение государства к годовщине. И по этим изменениям можно проследить печальную эволюцию отношений Украины и России. А также – как из дня памяти годовщина превратилась в что-то совсем иное. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
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Почему Кант побеждает русских полководцев

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я в последнее время общался – они сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант. Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы? Подробности...
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Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную несостоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Героев революционного движения начала XX века предложили приравнять к экстремистам

          24 ноября 2018, 12:28

          Текст: Наталья Ануфриева

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          В Челябинске в ходе дискуссии о росте экстремизма среди молодежи была озвучена идея приравнять к экстремистам героев революционного движения начала ХХ века.

          Замглавы регионального минобразования Вадим Бобровский заявил, что необходимо пересмотреть отношение к самому понятию экстремизма, передает Ura.ru.

          Отмечается, что он обратил внимание на улицы, названные в честь Софьи Кривой и Самуила Цвиллинга, оперируя при этом данными электронной энциклопедии «Википедия».

          По словам Бобровского, Софье Кривой было 14 лет, когда ее впервые арестовали в связи с деятельностью РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии), а Цвиллинг уже в 16 лет совершил убийство и похитил деньги «на нужды революции».

          «Сейчас такая деятельность однозначно трактовалась как экстремистская», – пояснил замминистра.

          Он подчеркнул, что «экстремизм необходимо диверсифицировать», добавив, что «экстремизм в общем понимании – это то, что угрожает конституционному строю».

          Участники дискуссии согласились с мнением чиновника о необходимости изменения отношения к понятию «экстремизм».


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