Эксперт: Национальный проект – лучший инструмент для улучшения жизни россиян

«На заседании определялся круг участников проектов, критерии, оценки, опорные точки каждого из проектов, решалось, кого привлекать в качестве экспертов и как принимать решения», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор ВШЭ Александр Шпунт, комментируя посвященное национальным проектам заседание Госсовета.

«Это был очень важный этап, он обязателен, без него нельзя было бы двигаться дальше – и сегодня он успешно завершен», – добавил директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт.

Эксперт рассказал, в чем отличие национальных проектов, к примеру, от федеральных целевых программ. По его словам, федеральные целевые программы, предполагают «определенный бюджет и параметры», которыми оперируют правительство, а у национальных проектов, несмотря на то, что в них также предполагается участие бюджета, внутренними показателями являются изменения человеческого капитала.

«Например, не количество интернет-тарелок, установленных в школах, а изменение самой структуры образования, – то, что дети в школах начали учиться по электронным учебникам. Или не просто число томографов, установленных в больницах, а то что в России вообще появилось понятие высокотехнологической медицинской помощи», – уточнил эксперт.

«Сегодня мы обсуждаем, кто в какой очередности – кто по социальной льготе, кто бесплатно может пользоваться высокотехнологической медицинской помощью, а до нацпроектов даже термина такого не существовало», – добавил он.

Как напомнил собеседник, самым мощным инструментом в области демографии стала программа материнского капитала, корни которой восходят к программе, начатой в рамках еще первых нацпроектов. Ее результатом, по словам эксперта, также является не количество выданных денег, а изменение демографической ситуации и число рождений.

«Национальные проекты не могут быть делом только правительства и региональных властей, здесь вшита внутрь и деятельность бизнеса, и деятельность НКО, именно поэтому эти проекты – национальные. Это новый этап российской модернизационной политики, этот инструмент запущенный в 2005 году показал, что он дает самую высокую эффективность, поэтому мы к нему обратились», – пояснил Шпунт.

По словам эксперта, национальные проекты призваны двинуть страну вперед, повысить жизненный комфорт, развивать технологии в здравоохранении, вообще в экономике – во всех сферах, обозначенных Путиным в майском указе.

«Приоритетные проекты, о которых мы говорим, – это лучший инструмент из опробованных за последние 25 лет, для реализации подобных целей», – резюмировал собеседник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в гостинице «Мрия» под Ялтой президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное реализации национальных проектов. При этом Путин в ходе заседания раскритиковал «красивые формулировки» целей национальных проектов. Глава государства подчеркнул, что россиянам нужны конкретные результаты и прорыв во многих областях.