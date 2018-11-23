В Кремле отреагировали на протест Киева против визита Путина в Крым

Москва не принимает протест Киева, вызванного поездкой президента России Владимира Путина в Крым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Этот протест мы не принимаем», – сказал Песков, передает ТАСС.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит Путина на полуостров якобы нарушает международное право.

«Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, – Крым российским не станет. Крым – это Украина, был и всегда будет», – сказал Порошенко, передает УНИАН.

Напомним, Киев ранее неоднократно протестовал против визита российских политиков в Крым: в 2016 году из-за поездки президента России, в 2017 году из-за визита премьера Дмитрия Медведева.