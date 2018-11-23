Роскосмос показал этап сборки ракеты, на котором в прошлый раз допустили брак

Роскосмос обнародовал запись сборки первой и второй ступеней ракеты «Союз-ФГ» перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-11».

Видеозапись опубликована в официальном Twitter Роскосмоса.

#СоюзМС11: на Байконуре проведена работа по сборке «пакета» (блоков первой и второй ступени) ракеты-носителя «Союз-ФГ», предназначенной для вывода на орбиту корабля «Союз МС-11».



Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» запланирован на 3 декабря pic.twitter.com/yPEMEQCmP4 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 23 ноября 2018 г.

«На Байконуре проведена работа по сборке «пакета» (блоков первой и второй ступени) ракеты-носителя «Союз-ФГ», предназначенной для вывода на орбиту корабля «Союз МС-11», – говорится в подписи к посту.

На видео демонстрируется, как рабочие присоединяют четыре блока к центральному.

Брак при сборке первой и второй ступеней послужил причиной аварии 11 октября.

Перед запуском 11 октября во время сборки погнули шток датчика одной из боковых ступеней. В результате этого он сработал не правильно, из-за чего не открылось сопло увода блока.