Стало известно, какой совет дал Путин Нурмагомедову после боя с Макгрегором

Соавтор автобиографической книги о чемпионе абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибе Нурмагомедове Заур Курбанов рассказал о телефонном разговоре спортсмена с главой российского государства Владимиром Путиным, который состоялся после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

По словам Курбанова, Путин посоветовал спортсмену не поддаваться на провокации. «Владимир Владимирович сказал следующее: «Мы переживали за тебя, смотрели бой, гордимся тобой, не поддавайся на провокации. Это номер, на который ты можешь позвонить в любой ситуации, если что-то пойдет не так. Выше голову. С большим удовольствием ожидаю тебя у себя в гостях», – рассказал Курбанов, слова которого передает Sport24.

По его словам, это была «не просто поддержка президента, это были слова мужика, который говорит, если что, мы тоже здесь».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил в поединке с Конором Макгрегором седьмого октября. После боя он принял участие в драке, возникшей из-за провокаций команды ирландца.

Президент России Владимир Путин поздравил бойца со спортивным достижением. Глава государства говорил, что Нурмагомедов, победив Макгрегора, «решил главную задачу» и «выиграл достойно и убедительно».