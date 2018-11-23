Скончался автор текста на мелодию «Прощание славянки»

Хабаровский поэт, автор слов на мелодию марша «Прощание славянки» Аркадий Федотов скончался на 89 году жизни.

«Из жизни ушел уникальный поэт Аркадий Яковлевич Федотов», – передает ТАСС со ссылкой на министерство культуры Хабаровского края.

Прощание с поэтом пройдет 26 ноября.

«Самая яркая страница в биографии Аркадия Федотова – песня на мелодию марша «Прощание славянки». Слова к этой мелодии им были написаны в 1965 году. Тексты на мелодию марша в различное время писали разные авторы, но все же более удачно легли слова хабаровского поэта Аркадия Федотова», – говорится в сообщении ведомства.

Федотов родился в 1930 году в Киеве, его семья переехала в Хабаровск. Он прошел военную службу в аэродромно-строительных войсках, после чего перешел в полковой оркестр.

Он окончил Таллиннское музыкальное училище и стал музыкантом в ансамбле песни и пляски Дальневосточного военного округа. В составе коллектива он 35 лет играл на валторне и писал слова на музыку дальневосточных композиторов.

Песня «Где шумит седой Амур», написанная Федотовым в соавторстве с Матвеем Журавлевым, вошла в золотой фонд местного радио и телевидения.

Федотов также был членом Союза российских писателей, он издал несколько поэтических сборников.