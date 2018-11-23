Регистрация на олимпиаду «Я – профессионал» закрылась с рекордным числом заявок

На олимпиаду «Я – профессионал» поступило более полумиллиона заявок – на 78% больше показателя прошлого года, когда в проекте захотели принять участие 295 тыс. человек.

В период регистрации (с 26 сентября по 22 ноября) к участию на олимпиаде подали заявки 523 тыс. 612 человек. По предварительным подсчетам, 302 тыс. 929 (58%) регистраций поступило от девушек, а 220 тыс. 683 (42%) – от юношей. В прошлом году данное соотношение было 61% и 39% соответственно. При этом более половины регистраций приходится на студентов в возрасте от 19 до 21 года, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара отметила, что второй год подряд наибольшее число заявок поступает на социально-экономические и естественно-научные направления олимпиады. «Интересно, что двукратный рост по сравнению с прошлым годом показали IT-направления – на них пришлось более 65 тыс. регистраций», – сообщила она.

По ее словам, в этом году количество IT-направлений увеличилось с трех до семи: «Бизнес-информатика», «Большие данные», «Интернет вещей и киберфизические системы», «Информационная и кибербезопасность», «Искусственный интеллект», «Программирование и информационные технологии» и «Программная инженерия».

Как отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, рекордное число поступивших заявок свидетельствует о том, что в стране растет число молодых профессионалов, которые хотят доказать свое мастерство. «Олимпиада дает для этого прекрасные возможности, а расширение числа партнерских вузов в этом году – дополнительный стимул для студентов», – сказал он.

Десяткой наиболее популярных направлений олимпиады среди участников стали «Психология» (27 409), «Математика» (26 638), «Экономика» (25 086), «Менеджмент» (23 806), «Лечебное дело, Педиатрия» (20438), «Программирование и информационные технологии» (18 764), «Юриспруденция» (18 409), «Биология» (18 177), «Управление персоналом» (16 490), а также «Реклама и связи с общественностью» (15 515).

По количеству заявок лидируют Москва (рост почти в три раза – с 46 450 до 123 840), Санкт-Петербург (рост почти в три раза – с 17 582 до 49 549), Свердловская область (с 19 177 до 22 437), Республика Татарстан (с 11 876 до 14 621), Томская область (рост более чем в два раза – с 5429 до 12 839), Республика Башкортостан (с 9610 до 12 803), Красноярский край (рост в три раза – с 3922 до 12 603), Тюменская область (с 10 780 до 11 906), Ростовская область (с 8446 до 11 441) и Республика Дагестан (рост в семь раз – с 1598 до 11 341).

Отборочный онлайн-этап олимпиады стартует 24 ноября. Ознакомиться с расписанием состязаний можно по ссылке https://yandex.ru/profi/timetable.

25 декабря станет известно, кто из участников прошел в заключительный этап, который, в свою очередь, состоится в феврале 2019 года в очном формате на площадках крупных вузов по всей стране.

Кроме того, в конце января – начале февраля пройдут зимние школы, на каждую из которых пригласят успешных участников онлайн-этапа, прошедших дополнительный отбор в виде конкурса мотивационных писем. Они встретятся с ведущими российскими учеными и представителями компаний-партнеров проекта. Организаторы обещают, что программы школ будут максимально практико-ориентированы и позволят участникам получить информацию, которую пока не преподают в вузах.

Практико-ориентированность – это ключевая особенность олимпиады «Я – профессионал». Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Партнерами олимпиады выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.

В 2018-2019 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также молодые люди могут получить профиль в Национальной базе «Я – профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина с целью повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия – страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

Олимпиада «Я – профессионал» стартовала в 2017 году и проводилась по 27 направлениям. В первый год проведения на участие было подано 295 тыс. заявок. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, Университетом ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Техническим партнером проекта выступает компания «Яндекс».

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны. Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличилось до 54, а к вузам-организаторам присоединились еще 11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ МИСиС, РТУ МИРЭА, НГПУ им. Минина.