Развертывание С-300 показали на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен процесс развертывания зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ «Фаворит» и приведения в боевую готовность.

Видеозапись опубликована телеканалом «Звезда».

Отмечается, что в ходе маневров военнослужащие получили точные координаты целей, сопроводили их и уничтожили электронными пусками. Также зенитчики по условиям задачи несколько раз сменили стартовые позиции, провели эвакуацию пусковой установки с помощью тягача.

В ходе учений удалось уничтожить около 20 целей, в маневрах приняли участие свыше 30 единиц военной и специальной техники.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько эффективен комплекс С-300 против современных американских истребителей.