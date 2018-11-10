Бабченко приснилась разбомбленная Москва

Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине, рассказал о том, что ему приснилась бомбардировка Москвы.

«Война давно уже не снилась. А тут что-то приснилась. В Москве. Артналет на Таганку. На плитке куски разорванной в клочья новогодней елки. Раненных складируют в переходе на Марксисткой. «Звездочка» горит. Бордюр в крови и выщерблинах осколков. В троллейбус прямое попадание. Обрывки пулеметной ленты в промороженном кузове шишиги. Беженцы по подъездам. В арке в сиреневых домах записывают в добровольцы. Проханов с Прилепиным в танке», – написал Бабченко в Facebook, признавшись, что сначала «даже поплакал немножко». «Родина ведь...» – добавил он.

«Потом думаю – чего это я. *** (нецензурный синоним слова «хорошо» – прим. ВЗГЛЯД) же! Родина ведь!» – написал Бабченко, отметив, что сон с четверга на пятницу по поверьям – вещий.

Напомним, в мае на Украине инсценировали убийство Бабченко. Почти сутки его считали мертвым, пока журналист не появился на брифинге СБУ. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что из-за истории с Бабченко отношение к журналистике было разделено на «до» и «после».