Козырев попросил прощения у украинцев за поддержку рэпера Хаски

Продюсер и критик Михаил Козырев заявил, что в любом противостоянии власти и музыканта он будет на стороне артиста и попросил прощения у друзей-украинцев за поддержку рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), который ездил в ДНР.

«В любом противостоянии власти и музыканта я буду на стороне артиста. Новости последних недель дают понять: пришли за рэпом, и арест Хаски просто публичная демонстрация силы, чтоб остальным неповадно было. Да простят меня мои друзья-украинцы, но я впрягаюсь за Хаски несмотря на его поездки в ДНР и респекты Мотороле. Он попал в беду, под каток нашей власти; его убеждения в такую минуту для меня отходят на второй план», – заявил он на своей странице в Facebook.

Продюсер заявил, что талант артиста Хаски абсолютно очевиден и неоспорим, и сравнил рэпера с Цоем:

«Мы вступили в новый раунд борьбы за свободу; и поверьте, так же как мы кричали на площадях и в залах строчки Кормильцева и Цоя, так же сейчас новое поколение скандирует Хаски, – и в этом тот же смысл, та же энергия, тот же посыл, в этом жизнь», – подытожил Козырев.

Ранее за рэп-музыканта заступились писатели Сергей Минаев и Захар Прилепин и певец Лев Лещенко.

Накануне на Дмитрия Кузнецова составили три административных протокола. Он планировал дать концерт в зале «Арена Холл», однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры. Позже Хаски заявил о готовности возместить ущерб за выступление на крыше машины

До этого депутат призывал запретить концерты рэперов в России, пока не нормализуется «ситуация в молодежной среде».