Жительницы Дублина в знак протеста вышли на улицу в кружевном белье

Женщины в кружевном белье прошлись по улицам ирландского Дублина в знак протеста против оправдательного приговора обвиняемому в изнасиловании 17-летней девушки.

Участницы акции вышли на улицу, несмотря на холод – в Дублине 22 ноября было шесть градусов тепла, сообщает «360».

На обнаженных частях тела у некоторых из них было написано «This Is Not Consent» («это не согласие»).

Напомним, хештэг #ThisIsNotConsent также отсылает к флешмобу, который был запущен в середине ноября в соцсетях для выражения негативного отношения к вынесенному приговору.

Участники флешмоба публиковали фотографии кружевного белья. Они были возмущены тем, что адвокаты подсудимого настаивали на том, что девушка спровоцировала нападающего кружевными стрингами.