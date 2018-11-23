Кремль сообщил о постоянных контактах Путина с Медведчуком по пленными

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте со спецпредставителем Украины по гуманитарным вопросам Виктором Медведчуком для решения вопроса обмена пленными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «не знает только» о частоте встреч Путина и Медведчука, но «такие встречи имеют место», передает ТАСС.

По его словам, с детальной повесткой дня этих встреч он не знаком, но знает, что «в данном случае Медведчук выполняет свои функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам».

Представитель Кремля отметил, что благодаря стараниям Медведчука «были такие спорадические обмены пленными, и он прикладывает очень много усилий, чтобы все-таки дойти до обмена пленными по формуле «все на все».

При этом Песков с сожалением добавил, что «пока не совсем получается, много трудностей на этом пути, но в этом направлении он и работает».

Говоря о том, может ли представитель Украины являться связующим звеном между Путиным и президентом Украины Петром Порошенко, пресс-секретарь главы российского государства сказал, что не знает, есть ли в этом потребность на данном этапе.

Напомним, в апреле Украина заявила о готовности обменять 20 россиян на осужденных за терроризм режиссера Олега Сенцова и его сообщника Александра Кольченко, а также пленных на Донбассе. Позже Украина предложила обменять Сенцова на арестованного в Киеве главу РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.