Прохожий в Кемерово спас ребенка, которого пытались задушить

В Сети ищут мужчину из Кемерово, который спас девятилетнего ребенка от группы подростков, пытающихся его задушить.

Новость о покушении появилась в группе ПУЛЬС 42 | Кузбасс. Автор сообщил, что днем 20 ноября на проспекте Октябрьском между домами № 70 и № 72 трое подростков избили девятилетнего школьника. Кроме того, его пытались задушить шнурком.

От смерти мальчика спас случайно проходивший мимо мужчина. Родители школьника считают, что виновны трое подростков, с которыми у мальчика возник конфликт за день до происшествия.

Полицейские разыскивают подростков и просят откликнуться спасителя. Следственный комитет по Кузбассу начал проверку по факту инцидента.

Ранее сибиряк спас женщину, подростка и инвалида из горящего дома.