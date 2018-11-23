США предупредили о риске ошибок в воздухе из-за С-300 в Сирии

Вашингтон считает, что поставка Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 увеличит вероятность повторения ошибки, приведшей к крушению Ил-20, заявил специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Вспомните произошедшую трагедию, когда в результате ошибки, совершенной сирийскими военными, был сбит российский самолет и, если я не ошибаюсь, 15 человек погибли», – напомнил он, передает РИА «Новости».

По словам Джеффри, поставки С-300 приведут к тому, что у «сирийских военных будет еще больше возможностей совершать подобные ошибки в будущем». В связи с этим Джеффри призвал Россию «проявлять здесь максимальную осторожность».

Напомним, после инцидента с российским Ил-20, в котором погибли 15 военных, было принято решение о поставке в САР комплексов С-300. После крушения российского самолета Израиль не прекратил авиаудары по Сирии, но у страны возникли некоторые сложности.