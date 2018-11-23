Гражданина Монголии без билета и визы сняли с рейса «Победы»

Погранслужба аэропорта Внуково сняла с рейса авиакомпании «Победа» в немецкий Лейпциг гражданина Монголии, у которого не было шенгенской визы и билета, сообщил представитель авиакомпании.

Гражданин Монголии вылетел два дня назад в Стамбул, откуда был депортирован в Москву по непонятным причинам. В российской столице он сидел два дня в чистой зоне, после чего сотрудники погранслужбы привели его в самолет «Победы», решив отправить в Лейпциг, сообщил источник РИА «Новости».

«Самолет вылетел в Лейпциг с задержкой в 1 час и 40 минут после того, как сотрудники пограничной службы передумали отправлять рейсом «Победы» в Лейпциг человека без билета и шенгенской визы и вывели из самолета гражданина Монголии», – заявили в лоукостере.