Японский военный корабль потерял в Восточно-Китайском море часть боезапаса

Сторожевой корабль японских Сил самообороны «Тикума», попавший в шторм в Восточно-Китайском море, потерял в районе острова Куме, относящегося к южной префектуре Окинава, несколько снарядов автоматической корабельной пушки, сообщило Киодо.

По поступающей информации, сильные волны и порывы ветра до 40 метров в секунду снесли в море более 20 снарядов автоматической корабельной пушки калибра 20 мм, каждый из боеприпасов имеет длину около 17 см и вес 250 грамм, передает ТАСС.

Командование морских Сил самообороны Японии предупредило рыбаков об инциденте и риске детонации снарядов в случае сильного воздействия.

Вероятность попадания снарядов в рыболовецкие сети оценивается как низкая из-за значительной глубины моря в районе инцидента.

Напомним, в конце октября стало известно о планах Японии разместить военные базы в Восточно-Китайском море.